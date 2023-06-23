В ЖК «Шереметьевский квартал» стартовали продажи квартир с готовым ремонтом от 15 852 рублей в месяц

Фото: ГК Стройпромсервис.

Ремонт от застройщика в этом году так же популярен, как и льготная ипотека. Причем первое явно в долгу у второго, ведь купить квартиру с отделкой можно, воспользовавшись ипотекой на отличных условиях – по минимальной ставке от 4,2%. Неудивительно, что интерес к недвижимости в новостройках с ремонтом «под ключ» стремительно растет.

На фоне неутихающего интереса к готовым квартирам «под ключ» ГК Стройпромсервис вывела в продажу новый пул квартир с чистовой отделкой в ЖК «Шереметьевский квартал». Стали доступны готовые квартиры площадью от 34 до 38 кв. м. Цена в ипотеку – от 15 852 рублей в месяц.

«Как показывает наш опыт, квартиры с отделкой пользуются высокой популярностью, особенно в последнее время. Это связано с тем, что отделку можно включить в ипотеку, и застройщик может получить более низкую цену на материалы за счет оптовых закупок. В результате все в плюсе.» - рассказали представители компании.

Получить консультацию специалиста по продаже квартир и записаться на экскурсию в шоурум с чистовой отделкой можно по телефону : +7(4912) 247-000.

Официальный сайт застройщика: stroy-proms.ru

Telegram-канал застройщика: https://t.me/sps_62

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