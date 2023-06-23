Рязанцы серьезно возмутились с поднятием цен на бензин

Рязанцы пожаловались в соцсетях на резкое повышение цен на бензин. Автор фото: Виктор ФЕДОСОВ.

Рязанцы жутко возмутились, когда увидели ценники на одной из АЗС. Гневное сообщение появилось на странице НРВК.

«Что-то не пойму, с чем связано поднятие цен на бензин. У нас что, все такие богатые?» - написал рязанец Виктор Федосов, прикрепив фотографии.

В комментариях автомобилисту посоветовали не удивляться действительности, а, либо, пересесть на недельку в общественный транспорт, либо объявить бойкот.