В серьезном ДТП с грузовиком под Рязанью пострадали двое детей

Для извлечения пострадавших автомобиль пришлось резать.

В четверг, 22 июня, примерно в 11.00 в Рязанском районе на дороге Рязань - Ряжск произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля.

По сообщению пресс-службы УГИБДД по Рязанской области, 27-летняя жительница Александро-Невского района, управляя автомобилем Lada Kalina, столкнулась с китайским грузовиком FAW. Грузовой иномаркой управлял 34-летний житель Рязань.

В результате автоаварии серьезные травмы получили девушка водитель легкового автомобиля, а также ее 27-летняя пассажирка и двое детей в возрасте семи и пяти лет. Все они госпитализированы.

Обстоятельства аварии уточняются.