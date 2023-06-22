В Михайловском районе в аварии погибла 35-летняя женщина-водитель «Оки». Фото: пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В четверг, 21 июня, в Михайловском районе произошло трагическое ДТП с участием легкового авто «Ока» и грузовика Renault Premium с полуприцепом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария случилась около 20.30 на 6-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». По данным дорожной полиции, 35-летняя местная жительница за рулем «Оки» не пропустила двигающемуся по главной дороге грузовику Renault Premium. Фурой управлял 31-летний житель Скопинского района.

В результате аварии женщина-водитель скончалась на месте от полученных травм. Ее 16-летнего пассажира с травмами госпитализировали.

Дорожная полиция проводит проверку и уточняет обстоятельства происшествия.