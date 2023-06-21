Полиция опубликовала снимки с места смертельного ДТП в Сапожковском районе.

Появились фотографии с места смертельного ДТП в Сапожковском районе. Все произошло рано утром 20 июня на 59 км автодороги Ряжск – Касимов - Нижний Новгород, когда 63-летний житель Воронежа за рулем грузовик DAF не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.

Появились фотографии с места смертельного ДТП в Сапожковском районе.

В результате дорожного происшествия водитель скончался.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 12 человек получили травмы.