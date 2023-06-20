После проверки ремонта дороги в Рязанской области возбудили уголовное дело. Деньги выделили, а результата нет

В Рязанской области завели уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Речь идет о некачественном ремонте дороги, сообщает областная прокуратура.

Известно, что Дирекция дорог Рязанской области в 2020 году заключила государственный контракт с подрядчиком на ремонт автомобильной дороги Алешино – Ямбирно. Цена контракта – более 106 млн рублей.

Работы заказчик принял, оплатил, никаких вопросов к качеству выполненного ремонта у него не возникло. Но прокурорская проверка обнаружила «несоответствия состава и объема выполненных работ, качества асфальтобетонной смеси требованиям заключенного контракта».

По мнению надзорного органа, на заездных карманах автобусных остановок уложили асфальт толщиной 3 см вместо 6 см, частично не установили бортовой камень, а крепление оснований остановок не соответствует проекту.

«Общая стоимость невыполненных работ и оплаченных материалов, которые не применялись при ремонте, составила свыше 2 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства.

В итоге, по материалам проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело.