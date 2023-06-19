За чертой бедности в Рязанской области находится почти 12% граждан

11,8% рязанцев жили в 2022 году за чертой бедности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доля рязанцев, находящихся за чертой бедности, составляет 11,8%. Такую цифру приводят РИА «Новости», ссылаясь на исследование по итогам 2022 года. Во всероссийском рейтинге Рязанская область расположилась на 53 месте.

Что касается ближайших соседей, исключая Москву и Московскую область, в Тульской области процент жителей, находящихся за чертой бедности 9,5%, в Тамбовской – 10,5%, в Пензенской, 11,5%, Липецкой – 7,2%, Владимирской – 10,4%, Нижегородской – 8,0%, в Мордовии – 15%.

«Самыми благополучными в материальном отношении регионами страны стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа», - говорится в сообщении.