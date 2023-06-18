«Почта России» выбрала рязанскую вышивку для дизайна упаковки. Фото: сайт правительства Рязанской области.

Традиционная рязанская вышивка легла в основу орнамента на новой упаковке «Почты России». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В четвертую лимитированную серию упаковки «Почты России» с рязанскими орнаментами войдут коробки для посылок, пластиковые и бумажные конверты. Для создания рисунков использовали образцы экспонатов из Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Новая коллекция появится в почтовых отделениях по всей стране в начале осени.