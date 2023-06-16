Рязанская область подписала на ПМЭФ-2023 соглашение о строительстве завода по сборке грузовиков, работающих на сжиженном газе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Рязанская область подписала соглашение с «Газпром СПГ технологии» о строительстве завода по сборке грузовых машин-тягачей и их оснащении под работу на сжиженном газе. Об этом сообщил в своем ТГ-канале зампред правительства Рязанской области Артем Никитин.

Завод планируют начать строить в этом году на территории индустриального парка «Рязанский». На реализацию проекта инвестор направит 6 млрд рублей.

Этот контракт стал продолжением сотрудничества с регионом. Так, в прошлом году в Пронском районе началось строительство завода по производству сжиженного природного газа. Одновременно инвестор обязался поэтапно формировать на территории всех муниципальных образований региона сбытовую и сервисную инфраструктуру.