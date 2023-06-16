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НовостиОбщество16 июня 2023 10:25

На улице Урицкого ограничили движение автомобилей из-за ремонта теплосетей

Работы продлятся до 30 июня
Источник:kp.ru
Схема движения по улице Урицкого

Схема движения по улице Урицкого

С вечера четверга, 15 июня, на улице Урицкого ограничили движение автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На огороженном участке проводят капитальный ремонт участка магистральных теплосетей.

Движение ограничено в районе дома №3 по полосе движения в сторону улицы Юннатов и в районе дома №11 по улице Юннатов по полосе движения в сторону улицы Новой. На этом участке установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, место работ огородили.

Ограничение движения продлится до 23 часов 30 июня.

Горадминистрация просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута.