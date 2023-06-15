Депутаты Рязанской гордумы задали мэру Виталию Артемову актуальные вопросы после его итогового отчета. Фото: пресс-служба Рязанской городской Думы.

В четверг, 15 июня, депутаты Рязанской городской Думы задали волнующие горожан вопросы и.о. главы горадминистрации Виталию Артемову после его итогового отчета о показателях развития города за 2022 год.

Депутаты подняли темы уборки города, общественного транспорта, состояния ЖКХ, сферы образования, культурного вектора развития города и другие.

Так, на вопрос депутата Александра Бурцева о планах мэрии по улучшению качества уборки города, Виталий Артемов отметил необходимость перехода на двухуровневую систему управления и восстановления территориальных органов по районам, чтобы частично передавать им полномочия и ресурсы. Пока же основной объем работ по содержанию и уборке городских территорий выполняет «Дирекция благоустройства города».

Отвечая на транспортный вопрос депутата Елены Волковой, Виталий Артемов сообщил о активном обновлении подвижного состава. Так, в 2022 и 2023 году город закупил 39 автобусов, а еще 8 машин поступит в 2024 году. Мэр также призвал усилить контроль за частными компаниями, осуществляющими пассажирские перевозки.

На вопрос депутата Дмитрия Репникова о готовности города к отопительному сезону, Виталий Артемов отметил, что составлен план подготовительных мероприятий и его выполнение контролируется ежедневно.