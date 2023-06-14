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НовостиПроисшествия14 июня 2023 6:46

Легковушка столкнулась с электричкой в селе Вышгород под Рязанью

Водитель пожаловался, что на переезде из-за зарослей плохой обзор
Источник:kp.ru
Легковушка столкнулась с электричкой на переезде в селе Вышгород под Рязанью.

Легковушка столкнулась с электричкой на переезде в селе Вышгород под Рязанью.

В селе Вышгород под Рязанью легковой автомобиль столкнулся с пригородным электропоездом. ДТП случилось на нерегулируемом железнодорожном переезде.

В группе «ДТП и ЧП Рязань» водитель пожаловался, что на переезде «видимость железнодорожного полотна отсутствует». Как он утверждает, участок вдоль путей возле пересечения с проезжей частью полностью зарос, из-за чего сложно обстановку.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.