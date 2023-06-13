Семь бойцов рязанской Росгвардии, участвовавших в СВО, получили ордена и медали.

Рязанским росгвардейцам, отличившимся во время специальной военной операции, вручили государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник регионального управления Росгвардии Виктор Лачев поблагодарил сотрудников ОМОН «Вятич», СОБР «Коловрат» и военнослужащих ведомства за «мужество, профессионализм и самоотверженность», проявленные в зоне СВО.

Указом Президента России семь сотрудников и военнослужащих рязанской Росгвардии получили госнаграды. Среди них - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Жукова и «За отличие в охране общественного порядка».