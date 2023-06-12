На фоне Рязанского кремля губернатор Малков поздравил жителей с Днем России

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с Днем России на фоне Рязанского кремля.

С Днем России жителей Рязани поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков на фоне Рязанского кремля. Видеопоздравление глава региона опубликовал у себя в соцсетях.

- Нашу страну объединяют общие традиции, общая культура. Мы все вместе преодолеваем трудности, созидаем и делаем лучше жизнь в нашей стране и в нашей области, - сказал Малков, а также пожелал рязанцам крепкого здоровья, счастья и успехов.

Ранее сообщалось, что накануне 12 июня вернувшийся из плена рязанец передал привет своим близким.