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НовостиОбщество12 июня 2023 7:59

На фоне Рязанского кремля губернатор Малков поздравил жителей с Днем России

Губернатор Рязанской области пожелал рязанцам счастья, здоровья и успехов
Источник:kp.ru
Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с Днем России на фоне Рязанского кремля.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с Днем России на фоне Рязанского кремля.

С Днем России жителей Рязани поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков на фоне Рязанского кремля. Видеопоздравление глава региона опубликовал у себя в соцсетях.

- Нашу страну объединяют общие традиции, общая культура. Мы все вместе преодолеваем трудности, созидаем и делаем лучше жизнь в нашей стране и в нашей области, - сказал Малков, а также пожелал рязанцам крепкого здоровья, счастья и успехов.

Ранее сообщалось, что накануне 12 июня вернувшийся из плена рязанец передал привет своим близким.