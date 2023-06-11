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НовостиЗвезды11 июня 2023 9:56

Оперу «Алеко» Рахманинова из-за прохоладной погоды покажут рязанцам не во дворе кремля, а в филармонии

Из-за прохладной погоды оперу «Алеко» перенесли в зал Рязанской филармонии
Источник:kp.ru
Сценическая постановка оперы Сергея Рахманинова «Алеко» (поэма А. Пушкина «Цыганы») пройдет в рязанской филармонии.

Сценическая постановка оперы Сергея Рахманинова «Алеко» (поэма А. Пушкина «Цыганы») пройдет в рязанской филармонии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперу композитора Сергея Рахманинова «Алеко» перенесли в концертный зал Рязанской областной филармонии. Об этом в полдень 11 июня сообщила министр культуры региона Марина Кауркина.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, температурой ниже 16 градусов - сценическая постановка оперы Сергея Рахманинова «Алеко» переносится в концертный зал филармонии», - сообщила чиновница, указав, что входа на оперу свободный.

Мероприятие состоится 11 июня в 19:00.

Оперу Сергея Рахманинова «Алеко» должны были представить рязанцам и гостям города 11 июня в рамках «Кремлевских вечеров» во внутреннем дворе Рязанского кремля.