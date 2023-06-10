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НовостиОбщество10 июня 2023 15:39

Очередные отключения горячей воды в Рязани произойдут 13 и 14 июня

В списке 10 адресов
Источник:kp.ru
Очередные отключения горячей воды ждут рязанцев 13 и 14 июня.

Очередные отключения горячей воды ждут рязанцев 13 и 14 июня.

На 13 и 14 июня в Рязани еще 10 адресов попадут под летнее отключение горячей воды. Это связано с профилактическими работами МУП «РМПТС» на сетях и объектах теплоснабжения.

С 13 по 26 июня без горячей воды останутся следующие дома:

- ул. Пугачева. д. 3, д. 7, д. 7а, д. 11/19;

- ул. Разина, д. 2, д. 17;

- 1-й проезд Ломоносова, д. 9/15.

С 14 по 27 июня прекратят горячее водоснабжение домов №№30, 30к1 и 34а (детский сад №119) на улице Затинной.