В преддверии Дня России Аркадий Фомин вручил паспорта школьникам.

10 июня в Штабе общественной поддержки регионального отделения «Единой России» прошла акция «Мы — граждане России». В ходе мероприятия председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вручил паспорта школьникам.

«Первый в своей жизни документ ребята получили накануне Дня России. Все они талантливы, добились успехов в учебе, участвуют в общественной жизни и социальных акциях. Этим они уже доказали, что готовы к созидательному труду, ответственности за свои поступки и за свою Родину», - отметил Аркадий Фомин на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава регионального парламента также упомянул, что после мероприятия пообщался со школьниками в неформальной обстановке: они смогли задать интересующие вопросы и рассказать о свои идеях.

«Было очень приятно пообщаться с неравнодушной молодежью. Наши ребята лучшие! Уверен, они обязательно найдут свое место в жизни и добьются успеха», - высказался о юных гражданах Аркадий Фомин, пожелав им оставаться столь же активными и одерживать все новые и новые победы.