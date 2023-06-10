Фургон и два седана столкнулись на перекрестке в центре Рязани днем 10 июня. Источник изображения: ryazan.camera

Днем 10 июня на перекрестке улиц Циолковского и Новой в Рязани случилась серьезная авария. Судя по картинке одной из городских камер, там столкнулись грузовой фургон и два легковых автомобиля.

Исходя из данных сервиса «Яндекс Карты», на улице Циолковского по направлению к площади Театральной и на улице Новой со стороны улицы Колхозной собрались пробки.

Информации о пострадавших пока не поступало.