С балкона высотки в Рязани выпала и разбилась насмерть женщина средних лет. Фото: t.me/FSBRyazan

Женщина средних лет выпала с балкона дома №1 на улице Брестской в Рязани и разбилась насмерть. Ее личность установлена - это горожанка 1968 года рождения.

Тело с травмами, характерными для падения с большой высоты, обнаружено под окнами 25-этажного дома 10 июня. Фото с места трагедии публикует Telegram-канал «Усы Куракиной» (осторожно, шокирующее содержание - строго 18+).

По факту случившегося доследственную проверку организовал Железнодорожный МСО СУ СК России по Рязанской области.