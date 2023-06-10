И.о. главы администрации Рязани Артемов, проработав две недели, взял пятидневный отпуск

Только-только назначенный и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов взял пятдневный отпуск.

Проработав в новом статусе менее двух недель, и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов ушел в оплачиваемый отпуск - с 10 по 14 июня. «Новая» публикует распоряжение градоначальника, которым он оставляет за главного заместителя Михаила Ромодина.

Telegram-канал «Рязанский амбассадор» взялся пояснить, что 13 июня Виталию Артемову исполняется 55 лет, и якобы паузу он решил взять, чтобы не принимать поздравления и не иметь дела с «ценными подарками».

А так как с 10 по 12 июня в производственном календаре - выходные, отпуск руководителю нужен, если верить тому же источнику, «чтобы иметь право отключить на эти дни телефон».