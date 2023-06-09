Полиция не установила водителя, насмерть сбившего 43-летнего мужчину под Рязанью

До сих пор не установлен водитель, сбивший насмерть 43-летнего мужчину под Рязанью. Наезд произошел 8 марта 2023 года между 23:00 и 23:45 на 206 километре трассы М-5 «Урал». Это близ деревни Турлатово (Рязанский район).

«По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода – 43-летнего мужчину», - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.

Следственное управление регионального УМВД разыскивает тех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП. Таких людей просят обращаться по телефону 8(4912)28-89-02 и по адресу: Рязань, ул. 2-я Прудная, д. 10.