10 июня в Рязани в ЦКПиО пройдет праздник, посвященный Дню России

Рязанцев ждут на праздник.

В субботу, 10 июня, в Рязани в Центральном парке культуры и отдыха состоится праздник, посвященный Дню России. Организует мероприятие УФСИН России по Рязанской области.

Основной площадкой праздника станет Зеленый театр. Рязанцы и гости нашего города увидят показательные выступления кинологов со служебными собаками, смогут поучаствовать во флеш-мобе, познакомятся с продукцией, выпускаемой учреждениям уголовно-исправительной системы. Кроме того, посетителей ждет выставка современного оружия и бронетехники, интерактивная площадки для детей и взрослых, мастер-классы и конкурсы для детей, спортивные игры. На сцене зеленого Театра состоится праздничный концерт.

Желающие отведать солдатскую кашу смогут подкрепиться на свежем воздухе, а всех детей угостят мороженым.

Начало праздника в 12.00.

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