На Окружной дороге Рязани 47-летняя женщина на мотоцикле попала в ДТП. Фото: УМВД по Рязанской области.

47-летняя женщина на мотоцикле попала в ДТП на 188 километре трассы М-5 «Урал» в Рязани. Это Окружная дорога недалеко от моста через реку Плетенка.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 28-летний рязанец на Renault Logan не предоставил преимущество проезда байкерше и совершил с ней столкновение. Произошло это 6 июня примерно в 20:40.

«В результате происшествия водитель мотоцикла получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - пишут полицейские.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили три человека.