Военный летчик, писатель-прозаик Петр Дикусар умер на 68 году жизни

Петр Дикусар с внуком.

На 68-м году жизни скоропостижно скончался прозаик, ветеран вооруженных сил, прозаик Петр Дикусар. В номере «Рязанских ведомстей» от 7 июня опубликован некролог регионального отделения Союза писателей России, в котором он состоял.

Петр Дикусар родился 16 июня 1955 года в Молдавии, в селе Подойма. В 1976 году отучился в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков и остался там работать, за 10 лет пройдя путь от летчика-инструктора до заместителя командира вертолетной эскадрильи.

Будучи летчиком-снайпером, участвовал в боевых действиях в Афганистане, был в составе миротворческого контингента в Таджикистане и Приднестровье. Проходил службу в разных уголках страны, а завершил ее в Рязани в должности заместителя командира отдельного боевого вертолетного полка по летной подготовке.

12 лет после армии Петр Дикусар работал в МЧС начальником областного поисково-спасательного отряда. Стал автором книг «Траектория судьбы» (трилогия), «Характер без швов», «Скреплённые узами братства», «Тайна имени моего».