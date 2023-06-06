В Рязани зафиксировали новые превышения ПДК сероводорода в воздухе

Минприроды Рязанской области в очередной раз отчиталось о результатах мониторинга атмосферного воздуха. Наблюдение проводилось стационарными постами, установленными в мкр. Канищево, Дашково-Песочня, в районе Рязанского Кремля, сообщается на сайте ведомства.

На улице Новоселов 2 июня в 23:20 и 3 июня в 06:40 выявлены четыре превышения предельно допустимой концентрации сероводорода. На улице Интернациональная 4 июня в 23:20 установлено три таких же случая. В обоих случаях максимальная концентрация вещества превышала пороговое значение в 1,7 раза.

Минприроды направило результаты проб в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.