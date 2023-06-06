В Скопинском районе строят школу и детский сад

Строительство идет полным ходом.

В селе Успенском Скопинского района строят школу на 132 человека и детский сад для 80 будущих воспитанников.

На первом этаже дошкольного учреждения расположатся пищеблок и четыре группы. На втором будут находиться технические помещения, музыкальный и спортивный залы. А на прилегающей территории – игровые площадки и теневые навесы.

«Отдельно установим котельную, которая будет обеспечивать детский садик и соседнее здание – школу. Фундамент под нее уже заложили. Сейчас рабочие готовят основание под бетонные полы в подвальном помещении. Для юных жителей района новые социальные объекты распахнут свои двери уже в следующем году», – рассказал глава муниципалитета, член местного политсовета партии «Единая Россия» Александр Боков.