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НовостиПроисшествия5 июня 2023 17:26

В Рязани полиция накрыла склад с сидром, которым массово отравились люди в России

Изъято около полутора тонн смертельно опасного напитка
Источник:kp.ru

5 июня в Рязани сотрудники полиции совместно с Роспотребнадзором накрыли склад с сидром, которым массово отравились люди в России. Изъято около полутора тонн ядовитого напитка.

«Сегодня в Рязани на одном из складов сотрудники полиции и регионального Роспотребнадзора выявили и изъяли у оптовика партию сидра, около 1,5 тонны, от которого в разных областях России отравились люди», - рассказал КП-Рязань источник в силовых структурах.

Ранее появилась информация о более чем 20 случаях отравления в Ульяновской области, девять из них - с летальным исходом: медик поделился с КП-Ульяновск, что люди слепнут и потом мучительно умирают. Теперь по всей России известно, по меньшей мере, о 18 умерших. Опасное пойло продавалось под маркой «Мистер сидр».