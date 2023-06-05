Голос больших событий, яркий актер, чуткий наставник: не стало Заслуженного артиста России Андрея Торхова

4 июня не стало Заслуженного артиста России Андрея Торхова. Ему было 67

4 июня в возрасте 67 лет ушел из жизни Заслуженный артист России Андрей Торхов. Он был актером театра и кино, режиссером, педагогом, сценаристом и драматургом. Печальную новость сообщило областное министерство культуры.

Театральной сцене Андрей Торхов посвятил 47 лет. Отучившись в Театральном училище им. Б.В. Щукина, он служил в Театре им. Е. Вахтангова, Челябинском театре драмы им. С.М. Цвиллинга, Рязанском театре драмы, Рязанской областной филармонии. С 2011 - в Рязанском театре юного зрителя.

«Прекрасный рассказчик, человек энциклопедических знаний, всегда готовый поделиться своим большим жизненным и творческим опытом. В одном из своих интервью он произнес: «Не скажу, что сошел с круга!» - написали об Андрее Николаевиче коллеги.

Те, кто с ним работал в ТЮЗе, вспоминают его яркие, многогранные роли в спектаклях «Яр» (Афоня), «Капитанская дочка» (Хлопуша), «Убийство по ошибке» (Инспектор Эган) и других.

В Рязанской филармонии идет «И песню свою отправляя в полет – помните!», автором которой стал Андрей Торхов. Также он ставил спектакли в театре РГУ «Переход имени Геннадия Кириллова».

«Андрей Николаевич всегда находился в гуще культурной жизни, вел крупные городские мероприятия, участвовал в концертах, творческих встречах, много общался с молодежью», - вспоминают его коллеги.

В минкультуре тоже отмечают, что голос Андрея Николаевича, мастер художественного слова, звучал на очень и очень многих торжественных мероприятиях в Рязанской области. Его знали еще и как одного из создателей оперной студии при музыкальном колледже им. Г и А. Пироговых. А в рамках международного фестиваля детско-юношеских искусств «Династия» в Санкт-Петербурге Андрей Торхов был избран председателем жюри.

Внес артист большой вклад и в творческое воспитание молодого поколения: преподавал актерское мастерство в ныне ликвидированном филиале Московского института культуры, много и плодотворно работал в молодежных мастерских Рязанского ТЮЗа.

Гражданской панихиды по желанию самого Андрея Торхова не будет, но 17 июня в 12:00 в Театре юного зрителя состоится день его памяти.