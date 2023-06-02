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НовостиОбщество2 июня 2023 13:47

Шестикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе выявили в Рязани

Замер проводился стационарным постом на улице Интернациональной
Источник:kp.ru
Превышение ПДК сероводорода в воздухе в 6,4 раза выявили в Рязани 1 июня.

Превышение ПДК сероводорода в воздухе в 6,4 раза выявили в Рязани 1 июня.

1 июня в Рязани выявили шестикратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Если точнее, содержание вещества в одной из отобранных проб превысила ПДК в 6,4 раза.

Областное минприроды информирует, что замер проводился стационарным постом наблюдения на улице Интернациональной в 21:20. Причем дигидросульфид (альтернативное название соединения) зашкалил дважды. Информация об этом направлена в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и администрацию Рязани.

Ни о каких мерах, принятых для установления источника сверхнормативного загрязнения, при этом не сообщается.