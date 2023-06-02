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НовостиПроисшествия2 июня 2023 12:57

Главбух рязанской спортшколы присвоил более 200 тысяч рублей. Вот как он это сделал

Главбух рязанской спортшколы присвоил более 200 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Экс-главбуха касимовской спортшколы осудят за присвоение 200 тысяч рублей.

Экс-главбуха касимовской спортшколы осудят за присвоение 200 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главного бухгалтера одной из спортивных школ региона. Его обвиняют в присвоении денег, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Как установили следователи Касимовского МСО, с сентября 2021 года по октябрь 2022 года главный бухгалтер спортивной школы ежемесячно начислял себе доплату за дополнительную работу, которая у него якобы была. Допработу он «выполнял» в порядке совмещения.

В итоге размер незаконно начисленных денег составил более 200 тысяч рублей.

В скором времени судьбу экс-главбуха решит суд