Бизнес-омбудсмен Михаил Пронин доложил депутатам Рязоблдумы об основных проблемах предпринимателей

Фото: Рязанская областная Дума.

1 июня перед депутатами Рязанской областной Думы выступил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин. Он представил доклад о результатах работы за 2022 год.

В 2022 году аппарат бизнес-омбудсмена принял 1091 письменное и устное обращение. В 65% права заявителя были полностью или частично восстановлены.

Как отметил Михали Пронин, для защиты прав предпринимателей институтом уполномоченного используются все доступные на сегодняшний день инструменты. Налажено эффективное взаимодействие с прокуратурой региона, которая в рамках своих полномочий способствует решению тех или иных вопросов. Ввиду того, что многие обращения касаются сферы налогооблажения, есть конструктивный диалог с Федеральной налоговой службой.

Аппарат бизнес-омбудсмена направляет предложения в адрес федеральной и региональной власти с целью снижения административно-финансовой нагрузки на бизнес, участвует в экспертизе нормативно-правовых актов, принимает участие в судебных процессах по защите прав и законных интересов бизнеса.

Фото: Рязанская областная Дума.

Также Михаил Пронин, исходя из анализа обращений в 2022 году, обозначил ключевые проблемы предпринимателей:

- необоснованное увеличение кадастровой стоимости объектов недвижимости и как следствие значительный рост налоговых платежей;

- значительный дефицит кадров на предприятиях;

- критерии отнесения субъектов предпринимательской деятельноти к малому и среднему бизнесу устарели и нуждаются в переработке в связи с ростом цен и инфляцией;

- необоснованно высокая плата за обращение с ТКО, рассчитанная только исходя из нормативов накопления;

- действующее налоговое законодательство не в полной мере учитывает непростую экономическую ситуацию.

При этом уполномоченный поблагодарил депутатов Рязанской областной Думы за совместную работу. В свою очередь, члены регионального парламента задали Михаилу Пронину ряд вопросов - об эффективности вводимых налоговых льгот, привлечении инвестиций, «выживаемости» бизнеса в нынешних условиях.

Отдельно остановились депутаты на упомянутой омбудсменом проблеме начисления платы за вывоз мусора, особенно чувствительной для торговых точек в сельской местности. Дополнительного обсуждения, по мнению парламентариев, также требует вопрос начисления налога на имущество для небольших торговых предприятий.

Доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей был принят к сведению.