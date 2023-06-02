Продлили запрет на посещение лесов в Рязанской области до 20 июня 2023. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти продлили запрет на посещение лесов в Рязанской области с 1 по 20 июня. Соответствующее распоряжение правительства региона подписал губернатор Павел Малков. Речь идет о запрете на посещение всех кварталов и выделов в границах следующих лесничеств:

- Бельковское (Касимовский и Клепиковский районы);

- Ерахтурское (Шиловский и Касимовский районы);

- Ермишинское;

- Касимовское;

- Клепиковское (Клепиковский и Касимовский районы);

- Кораблинское (Кораблинский, Сапожковский, Ухоловский районы);

- Криушинское (Клепиковский, Рыбновский, Рязанский районы);

- Можарское (Сараевский, Путятинский, Сапожковский, Шацкий районы);

- Нижне-Окское (Касимовский район);

- Первомайское (Шиловский, Чучковский, Путятинский районы);

- Ряжское (Милославский, Александро-Невский, Ряжский, Скопинский, Ухоловский районы);

- Рязанское (Рыбновский, Рязанский, Захаровский, Михайловский, Пронский, Старожиловский районы, а также городская черта Рязани);

- Сасовское (Пителинский, Сасовский, Кадомский, Шацкий районы);

- Солотчинское (Рязанский, Клепиковский районы);

- Спасское;

- Тумское (Клепиковский район);

- Шацкое (Шацкий, Путятинский районы);

- Шелуховское (Спасский, Шиловский, Путятинский, Сапожковский районы);

- Шиловское (Шиловский, Путятинский районы).

Въезжать на территорию указанных лесничеств, посещать леса можно только местным жителям, чиновникам, военным, сотрудникам правоохранительных органов и другим представителям экстренных служб