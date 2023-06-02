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НовостиПолитика2 июня 2023 4:20

Орденом Мужества наградили командира гаубичной батареи из Рязанской области. Вот что он сделал

Орденом Мужества наградили командира гаубичной батареи из Рязанской области
Источник:kp.ru
Рязанский артиллерист, участник СВО награжден орденом Мужества.

Рязанский артиллерист, участник СВО награжден орденом Мужества.

Фото: Александр КОЦ

Уроженца Александро-Невского района Рязанской области Алексея Наумкина наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Лейтенант Наумкин, командир гаубичной батареи, в ночь на 9 января 2023 года уничтожил колонну противника, состоящую из пехоты и бронетехники, не допустив прорыва ВСУ.

Кроме того, боец грамотно готовил запасные позиции, успешно перемещал орудия под непрерывным артиллерийским обстрелом, спасая жизни солдат своего подразделения – сам оказывал первую медицинскую помощь, эвакуировал раненых.

За профессионализм и мужество при выполнении задач лейтенанта Алексея Наумкина и представили к ордену Мужества.