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НовостиПроисшествия1 июня 2023 12:15

Расстреляли автомобиль женщины в центре Рязани

В центре Рязани неизвестные расстреляли автомобиль женщины
Источник:kp.ru
В центре Рязани расстреляли машину женщины.

В центре Рязани расстреляли машину женщины.

Около полудня 31 мая в центре Рязани расстреляли автомобиль женщины, сообщает «Новая» со ссылкой на пострадавшую. По словам Елены, так зовут женщину, она ехала в сторону мэрии, когда возле дома №22а по улице Радищева пуля попала в стекло багажника.

На место происшествия выехала полиция, которая взяла с потерпевшей объяснения. Пулю не нашли, предположительно она упала в систему вентилирования в багажнике, либо отскочила от стекла на асфальт.

Женщина просит откликнуться возможных свидетелей стрельбы по телефону: (910) 628-55-65.