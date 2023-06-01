Расстреляли автомобиль женщины в центре Рязани

В центре Рязани расстреляли машину женщины.

Около полудня 31 мая в центре Рязани расстреляли автомобиль женщины, сообщает «Новая» со ссылкой на пострадавшую. По словам Елены, так зовут женщину, она ехала в сторону мэрии, когда возле дома №22а по улице Радищева пуля попала в стекло багажника.

На место происшествия выехала полиция, которая взяла с потерпевшей объяснения. Пулю не нашли, предположительно она упала в систему вентилирования в багажнике, либо отскочила от стекла на асфальт.

Женщина просит откликнуться возможных свидетелей стрельбы по телефону: (910) 628-55-65.