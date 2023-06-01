До +27 градусов потеплеет в Рязанской области 2 июня

После небольшого похолодания наблюдавшегося в последние дни в Рязанской области вновь становится теплее. Днем 1 июня температура ожидается на пару градусов выше, чем в четверг - в пределах +22...+27 градусов. При этом в ночь на пятницу термометры покажут +6...+11, что все еще весьма «свежо».

Впрочем и дневное тепло, похоже, долго не удержится - температурного обвала до +15...+17 градусов в дневное время метеороги ждут уже в ближайшие выходные.

Возвращаясь к 1 июня, осадков в пятницу не ожидается. Ветер будет юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.