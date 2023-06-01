Рязаньстат рассказал сколько детей проживает в Рязанской области

По сообщению Рязаньстата, на территории Рязанской области проживает 194,4 тысячи детей, что составляет пятую часть от общего числа жителей региона.

В том числе 71,9 тыс. малышей в возрасте от 0 до 6 лет; 92,9 тыс. детей в возрасте от 7 до 14 лет; 29,6 тыс. подростков в возрасте 15-17 лет.

Исходя из приведенной статистики, с января по декабрь 2022 года в области родился 6971 малыш: из них 3410 девочек и 3561 мальчик.

Дошкольным образованием в 2022 году было охвачено 44,9 тыс. детей: из них 38,2 тыс. детей в городской местности и 6,7 тыс. детей в сельской местности. 69,2% детей от года до 6 лет посещают детские сады.

Число мест в дошкольных организациях области в 2022 году увеличилось на 9% до 49,9 тысячи.