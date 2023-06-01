В 2024 году в Рязани откроют Школу креативных индустрий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2024 году в Рязани при библиотеке имени Горького планируют создать Школу креативных индустрий. Об этом сообщила министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

Проект направлен на «воспитание высококлассных специалистов» и «реализацию талантов молодежи».

В образовательном центре будет открыто шесть студий для учеников 5-11 классов. Ребята будут заниматься электронной музыкой, анимацией и 3D-графикой учить, изучать интерактивные цифровые технологии и многое другое.

Каждый год школа сможет обучать не менее 60 человек в возрасте от 10 до 18 лет. Курс обучения будет составлять от двух лет.

Чтобы запустить проект, выделят 53 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства закупят оборудование и «сценические конструкции».