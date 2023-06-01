Три троллейбуса в Рязани изменят схему движения уже 4 июня

4 июня в Рязани временно изменят схему движения троллейбусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 4 июня, в Рязани несколько троллейбусов изменят схему движения, предупреждает пресс-служба городской администрации. Причина изменения – полумарафон «Рязанский кремль – 2023» и перекрытие движения.

Как будут ходить троллейбусы в Рязани 4 июня:

- троллейбус №1 — с 06:00 до 13:00 будут следовать до площади Мичурина;

- троллейбусы №3 и №10 — с 08:00 до 13:00 пойдут через площадь Театральную и улицу Есенина в обоих направлениях, а потом по своим маршрутам.