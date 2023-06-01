Три троллейбуса в Рязани изменят схему движения уже 4 июня

4 июня в Рязани временно изменят схему движения троллейбусов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В воскресенье, 4 июня, в Рязани несколько троллейбусов изменят схему движения, предупреждает пресс-служба городской администрации. Причина изменения – полумарафон «Рязанский кремль – 2023» и перекрытие движения.
Как будут ходить троллейбусы в Рязани 4 июня:
- троллейбус №1 — с 06:00 до 13:00 будут следовать до площади Мичурина;
- троллейбусы №3 и №10 — с 08:00 до 13:00 пойдут через площадь Театральную и улицу Есенина в обоих направлениях, а потом по своим маршрутам.