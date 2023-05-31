Губернатор Малков анонсировал пешую прогулку в Песочне вместе с Артемовым

Малков с Артемовым прогуляются в Рязани по Дашково-Песочне.

Губернатор Павел Малков анонсировал пешую прогулку по Дашково-Песочне вместе с и.о. главой администрацией Рязани Виталием Артемовым.

- Как и обещал жителям, приеду в первую очередь в этот микрорайон. Чтобы рабочая поездка была максимально результативной, проведу ее вместе с Виталием Евгеньевичем [Артемовым]. Обсудим планы развития территории. На месте посмотрим объекты, которые нужно приводить в порядок или достраивать, территории, запланированные под создание зеленых зон. Все это нужно сейчас учесть в работе и дальше системно и последовательно двигаться вперед, - сказал Малков.

В конце апреля 2023 года рязанский губернатор Павел Малков запустил опрос о том, какой район города ему следует посетить в первую очередь. Через час после начала опроса большинство проголосовали за Дашково-Песочню. Этот микрорайон в Рязани известен плотной застройкой, нехваткой социальных объектов и ядовитыми выбросами в воздух.