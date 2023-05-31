Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 8:40

Рязанец на Hyundai сбил 11-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали вечером 30 мая с улицы Телевизионной
Источник:kp.ru
На улице Телевизионной рязанец на Hyundai сбил 11-летнего мальчика. Фото: УМДВ по Рязанской области.

На улице Телевизионной рязанец на Hyundai сбил 11-летнего мальчика. Фото: УМДВ по Рязанской области.

11-летний мальчик попал под машине на улице Телевизионной в Рязани 30 мая. ДТП случилось примерно в 20:45 у дома №17, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительной информации, ребенок пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Автомобилем управлял 23-летний горожанин.

«В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован», - проинформировали полицейские, добавив, что по данному факту проводится проверка.

ДТП случилось примерно в 20:45 у дома №17 по улице Телевизионной. Фото: УМДВ по Рязанской области.

ДТП случилось примерно в 20:45 у дома №17 по улице Телевизионной. Фото: УМДВ по Рязанской области.