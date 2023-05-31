Подростки в Рязани будут получать летом за смену от 4 тысяч рублей

Стало известно, где в Рязани летом 2023 года смогут заработать подростки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Летом подростки в Рязани будут зарабатывать за смену от 4 тысяч рублей, сообщает городская администрация. Работать подростки будут в составе трудовых отрядов «ТОП.Рязань». Это добровольное объединение ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

Работать трудовые отряды будут с июня по август. Продолжительность смены – десять рабочих дней, рабочее время в день – три часа, а заработная плата за смену – от 4 тысяч рублей.

Рабочие смены в июне:

- смена с 5 по 19 июня. Место сбора – входная группа ЦПКиО со стороны улицы Пушкина;

- смена с 20 июня по 3 июля. Место сбора – ДК «Приокский» (парк им. Гагарина).

Подростки будут благоустраивать парки на протяжении всех шести летних смен: красить малые архитектурные формы, собирать случайный мусор, окошенную траву, древесные и кустарниковые отходы.

Чтобы стать участником ТОП.Рязань, необходимо обратиться в Центр занятости населения Рязанской области по адресу: Рязань, улица Электрозаводская, 52 и получить направление. С собой необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, реквизиты счета банковской карты.