Мэрия Рязани выберет, кто из музыкантов достоин выступать летом на Почтовой

Мэрия Рязани проводит отбор музыкантов для выступлений на Почтовой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэрия Рязани приступила к приему заявок желающих, участвовать в проекте «Музыка на Почтовой». Речь идет о музыкантах, которые будут выступать на главной пешеходной улице Рязани с 10 июня по 17 сентября по пятницам и субботам.

Для участия в проекте необходимо до 1 июня включительно прислать заявку. В ней нужно указать название коллектива, фото коллектива, видео с участием коллектива и другие формальности.

По итогам рассмотрения заявок общественный совет до 5 июня направит информацию о включении коллектива или исполнителя в программу проекта или об отказе в участии. Если коллектив или музыканта принимают, нужно будет просто согласовать дату, время, площадку и заполнить график выступлений на все время проекта.