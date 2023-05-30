Малков - о причинах назначения Артемова мэром Рязани: С интересом читал конспирологические теории

"Виталий Евгеньевич просто умеет работать и любит город", - заявил Малков об Артемове.

На заседании облправительства 30 мая губернатор Павел Малков представил Виталия Артемова в качестве и.о. главы администрации Рязани. Накануне гордума утвердила назначение его руководителем в отсутствие самого Артемова, который с Малковым работал в Москве.

«Огромные планы по развитию города. Все они абсолютно реальны. Думаю, за несколько лет мы вполне можем преобразить Рязань. Ничего невозможного здесь нет. Рассчитываю, что Виталий Евгеньевич сможет все процессы наладить», - заявил губернатор.

Высказался Малков и о причинах кадрового решения:

«Я с большим интересом читал самые разные конспирологические теории. На самом деле причина очень простая: Виталий Евгеньевич просто умеет работать и любит город. Вот и всё. А правительство во всем будет помогать», - произнес председатель правительств.

О «конспирологических теориях» Малков уже упоминал и применительно к назначению на руководящие должности «саратовских и росстатовских». Тем не менее, трое из его заместителей, включая вице-губернатора Артема Бранова, - выходцы из Саратова, и двое работали с Малковым в «Росстате». Также одну из ключевых должностей - руководителя аппарата правительства - занимает саратовец Роман Цуканов. Это лишь самые крупные фигуры.