Социальное такси для перевозки инвалидов появилось в Рязани и области

На фото социальное такси в Москве. Как оно выглядит в Рязани, пока неизвестно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязанской области запустили сервис «Социальное такси». Воспользоваться им могут дети и взрослые с ограниченными возможностями. Об этом 30 мая сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Спецтранспорт с подъемником или телескопическим мобильным пандусом пока доступен только для жителей Рязани, Ухоловского, Ряжского, Сараевского, Александро-Невского и Сапожковского районов.

С помощью социального такси будут доставлять инвалидов, в том числе на креслах-колясках, к больницам и поликлиникам, аптекам, МФЦ и другим соцобъектам.

«Удалось сделать еще один шаг к облегчению жизни детям с ограниченными возможностями здоровья», - сказала омбудсмен, добавив, что сервис социального такси появится и в других районах Рязанской области. Какое количество специального транспорта работает в настоящее время в регионе, уполномоченный по правам ребенка не сообщила.