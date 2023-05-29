Елена Сорокина не стала называть причину ухода с должности главы администрации Рязани

Елена Сорокина на заседании Рязгордумы 29 мая.

Елена Сорокина не стала отвечать на вопрос о мотивах, по которым она решила покинуть должность главы администрации Рязани. О причине отставки на заседании 29 мая ее спросил депутат гордумы Петр Пыленок.

Вместо этого Елена Сорокина решила подвести краткий итог четырех лет работы горадминистрации под ее руководством.

«Когда женщина хочет подчеркнуть особую значимость момента, она надевает новый наряд. Так я делала предшествующие четыре года, когда приходила с отчетом о деятельности администрации за каждый календарный год. В пятый раз нарушать традиции, как минимум, глупо. Позвольте, я обозначу некие реперные точки в нашей работе, но прежде всего хотела поблагодарить вас, уважаемые депутаты, за большую, эффективную, интересную и насыщенную работу. И своих коллег, сотрудников администрации Рязани», - так начала Сорокина свою речь.

Полная запись выступления доступна в группе Рязгордумы.