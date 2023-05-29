Липы в центре Рязани повредил непарный шелкопряд. Фото: Екатерина Стефанова

В центре Рязани заметили молодые липы, поврежденные гусеницами непарного шелкопряда. Горожане поделились фотографиями в сецсетях.

- Вот сейчас липы на Урицкого и у Филармонии. Все в гусеницах. В администрацию писала. Посмотрим, примут они меры или нет, - написала автор фото.

Активисты «Экологического рязанского альянса» тоже забили тревогу. По их словам, вредитель продолжает наносить ущерб деревьям, в запрещенных для обработки пестицидами зонах – у воды, в зеленых зонах.

- Насекомые сжирают кроны деревьев практически в ноль. Чаще всего страдает молодняк березы, осины, дуба или сосняка, - отмечают экоактивисты.

В комментариях к посту специалисты регионального министерства природопользования отметили, что в лесах Рязанской области, в том числе в Клепиковском районе, осенью 2021 года был очаг непарного шелкопряда, и прошлой весной там провели обработку.

- В 2023 году очаг действует преимущественно в насаждениях, расположенных в водоохранных и зеленых зонах, и на участках, соседствующих со стационарными пасеками. К сожалению, там действуют законодательные ограничения на применение пестицидов, - отмечают в министерстве.

Активисты ЭРА рекомендовали «экологичное и при этом работающее средство – лепидоцид», а осенью обмазывать низ ствола отработанным машинным маслом.