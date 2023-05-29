В память о ликвидированном в Рязани автомобильном училище появился знак

В Рязани у десантного училища ВДВ открыли знак в память о военном автомобильном училище. Фото со страницы Елены Волковой.

27 мая в сквере напротив второй территории десантного училища (улица Военных автомобилистов, 12) открыли знак в память о военном автомобильном училище имени генерала Дубынина. Об этом сообщила депутат Рязанской городской Думы Елена Волкова.

«Рязанцы гордятся, что многие десятилетия наш город был центром подготовки военных специалистов. Улица Военных автомобилистов преобразилась и вместе с новым памятником будет нести память об училище и ее славных выпускниках через года», - сказала депутат.

В феврале 2010 года Рязанский военный Ордена Красной Звезды институт им. В. П. Дубынина прекратил существование как независимый военный вуз. Его преобразовали в автомобильный факультет РВВДКУ им. Маргелова.

30 августа 2010 года последние курсанты-автомобилисты покинули Рязань.