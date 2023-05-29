Мощный взрыв прогремел во дворе улицы Весенней в Рязани

На улице Весенней в Рязани произошел взрыв. Фото: Олег ЗОЛОТО

Воскресным вечером 28 мая во дворе одной из многоэтажек по улице Весенней произошел мощный хлопок. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в одном из автомобилей.

По информации ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о хлопке поступило в диспетчерскую службу в 20:47. Однако, к моменту прибытия сотрудников ведомства к месту происшествия, пожара не было.

По неподтвержденной информации, пострадал водитель автомобиля.

Позже появилось фото с места взрыва на улице Весенней в Рязани (смотреть и читать подробности).