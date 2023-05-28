Полуголого мужчину, гулявшего вечером по Рязани, задержали.

В Рязани задержали мужчину, бродившего в одних трусах по Рязани. Он просил прохожих вызвать ему скорую помощь, так как ему везде мерещилась умершая мать, сообщает tg-канал «Усы Куракиной».

На место происшествия вызвали не только «скорую», но и полицию, а потом и психбригаду. Туда бедолагу и отправили.

Между делом полиции пришлось разобраться и в бытовом конфликте, где сожитель ударил женщину. Дебошира тоже задержали, но отправили для разбирательства в отдел.