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НовостиОбщество28 мая 2023 10:49

Выставка бездомных собак и кошек «Пойдем домой» прошла в Лесопарке

В Рязани искали дом и хозяев для десятков бездомных собак и кошек
Источник:kp.ru
В рязанском Лесопарке прошла выставка бездомных животных.

В рязанском Лесопарке прошла выставка бездомных животных.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В рязанском Лесопарке прошла выставка-акция «Пойдем домой», в которой участвовали 88 собак и 22 кошки. По итогам акции, пять собак и 12 кошек «обрели дома и любящие семьи», сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными.

«Мы рады были видеть большое количество зрителей, значит все не напрасно! Планируем проводить такие выставки на постоянной основе, и будем рады видеть всех вас снова», - говорится в сообщении службы.

Выставка «Пойдем домой» рассчитана поиск ответственных хозяев для животных, которые сейчас фактически бездомные, содержатся в приютах города.