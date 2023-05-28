Выставка бездомных собак и кошек «Пойдем домой» прошла в Лесопарке

В рязанском Лесопарке прошла выставка бездомных животных. Фото: Иван МАКЕЕВ

В рязанском Лесопарке прошла выставка-акция «Пойдем домой», в которой участвовали 88 собак и 22 кошки. По итогам акции, пять собак и 12 кошек «обрели дома и любящие семьи», сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными.

«Мы рады были видеть большое количество зрителей, значит все не напрасно! Планируем проводить такие выставки на постоянной основе, и будем рады видеть всех вас снова», - говорится в сообщении службы.

Выставка «Пойдем домой» рассчитана поиск ответственных хозяев для животных, которые сейчас фактически бездомные, содержатся в приютах города.